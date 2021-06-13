Версії походження коронавірусу та подробиці зустрічі G7. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адан Гебрейесус на саміті "Великої сімки" заявив, що не виключає версію лабораторного походження COVID-19. Читати далі –>
- Україна займає важливе місце в обговореннях на зустрічах лідерів країн "Великої сімки". Читати далі –>
- Президент США Джо Байден з дружиною порушили королівський протокол на саміті "Великої сімки". Читати далі –>
- 13 червня лідери G7 обговорять питання зміни клімату. Читати далі –>
- Члени НАТО можуть офіційно виступити проти розміщення наземних ядерних ракет в Європі після зустрічі президента США Джо Байдена з іншими главами держав в Брюсселі. Читати далі –>