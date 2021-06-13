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Версії походження коронавірусу та подробиці зустрічі G7. П'ять новин, які ви могли проспати

Версії походження коронавірусу та подробиці зустрічі G7. П'ять новин, які ви могли проспати

Джо Байден й Еммануель Макрон / Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адан Гебрейесус на саміті "Великої сімки" заявив, що не виключає версію лабораторного походження COVID-19. Читати далі –>
  • Україна займає важливе місце в обговореннях на зустрічах лідерів країн "Великої сімки". Читати далі –>
  • Президент США Джо Байден з дружиною порушили королівський протокол на саміті "Великої сімки". Читати далі –>
  • 13 червня лідери G7 обговорять питання зміни клімату. Читати далі –>
  • Члени НАТО можуть офіційно виступити проти розміщення наземних ядерних ракет в Європі після зустрічі президента США Джо Байдена з іншими главами держав в Брюсселі. Читати далі –>