"Ртутний міні-Чорнобиль" у Києві буде ліквідовано, - Леся Забуранна

Леся Забуранна запропонувала виділити з державного бюджету поточного року додатково 8,5 млн грн. на проєкт з утилізації небезпечних відходів, що зберігаються на території "Радикалу".

У підписаному Президентом Законі №6052 про внесення змін у Держбюджет на поточний рік враховано, зокрема, і поправку Голови підкомітету ВР з питань видатків державного бюджету Лесі Забуранної щодо вивезення та утилізації небезпечних відходів з території київського заводу "Радикал".

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила сама народна депутатка.

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"Це "мертве" підприємство розташовано у самому серці Лівого берега столиці. Зрештою, на місці колишнього заводу зараз залишилися лише руїни. А ще – близько 200 тисяч тон забрудненого ртуттю ґрунту та будівельних конструкцій. За оцінками фахівців, рівень випаровування цього небезпечного для здоров’я людей металу перевищує допустимий у 30, а у спекотні літні дні – навіть у 40 разів! Між тим, у кілометровій зоні навколо цього "кладовища ртуті" знаходяться три торговельно-розважальних центри, десятки магазинів, частина зеленої зони біля метро "Лісова", житлові будинки", - повідомила Леся Забуранна.

За словами депутатки, столична влада тривалий час не могла знайти шляхів вирішення проблеми утилізації небезпечних відходів.

"У 1994 році завод приватизували. Однак нові "господарі" поставили справу так, що вже через два роки виробництво було повністю припинене. При цьому зупинка виробництва відбулася із грубими порушеннями природоохоронного законодавства – з території заводу не вивезли залишки хімічного виробництва та не провели дезактиваційні роботи. Не даремно проти тодішнього керівництва "Радикалу" ще у 1998 році було заведено кримінальну справу. Втім, справу було заведено, а проблема залишилася – колишній завод і досі забруднює київське повітря парами ртуті", - зазначає вона.

У зв’язку з цим, Леся Забуранна запропонувала виділити з державного бюджету поточного року додатково 8,5 млн грн. на проєкт з утилізації небезпечних відходів, що зберігаються на території "Радикалу".

"Найближчим часом розпочнеться розробка проєктної документації для будівництва сховища у зоні відчуження, куди будуть вивезені небезпечні відходи з території колишнього заводу "Радикал". Для цього, зокрема, буде використано полігон "Лелів". За планом, він має перетворитися на багатофункціональний комплекс з демеркуризації, утилізації, оброблення, знешкодження, видалення та захоронення побутових, промислових та небезпечних відходів. На цей проект підуть 8,5 млн грн., додатково виділених у державному бюджеті Законом №6052", - наголосила Леся Забуранна.

Депутатка також акцентувала увагу на тому, що зазначені кошти неможливо буде витратити на інші потреби – адже у бюджетній програмі "Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення" вони тепер виділені окремим рядком. Саме з таким формулюванням: "на реконструкцію полігону по переробці та захороненню відходів "Лелів для проведення демеркуризації і вивезення необхідних відходів на території ВАТ "Радикал".

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