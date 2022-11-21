"Ru-IQ": Подоляк запропонував росіянам пройти тест "Як сісти за стіл переговорів?"

Для початку переговорів росіяни повинні виконати лише три речі: припинити ракетні обстріли, забратися геть з України і повернутися до міжнародного права.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав три основні пункти, які має виконати Росія, перш ніж сісти за стіл переговорів.
Про це він написав у Тwitter.
Виконнання цих пунктів Подоляк назвав тестом на "російський інтелект":
"Російський інтелект". Простий тест. Як сісти за стіл переговорів? Лише три кроки:
- Перестати стріляти ракетами по суверенній країні.
- Прибрати окупаційні війська з території суверенної країни.
- Повернутися до міжнародного права, де прописані кордони країн".
Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що Росія офіційно не зверталась до України з проханням про мирні переговори.
На думку Михайла Подоляка, намагання Заходу посадити Україну за стіл переговорів після серії великих військових перемог рівнозначні проханню капітуляції.
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