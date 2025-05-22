Рубіо анонсував аналіз усієї допомоги для України: що буде опісля

Державний секретар США Марко Рубіо / © Getty Images

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати ще раз проведуть аналіз усієї допомоги, наданої Україні за останні роки. У разі порушень, цим питанням займуться.

Про це Рубіо сказав у Конгресі, повідомляється на сайті Державного департаменту США.

«Очевидно, що вся наша допомога буде проаналізована», — заявив американський держсекретар.

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Він нагадав, що США мають генеральних інспекторів та спеціального генінспектора з цього питання, який розглядатиме усі витрати на допомогу для України.

«Якщо ми коли-небудь виявимо незаконне привласнення або маніпуляції, то ми обов’язково цим займемося», — сказав Рубіо.

Він також сказав, що головною метою Вашингтона надалі є припинення бойових дій у війні в Україні. А «головний пріоритет президента — покласти край війні раз і назавжди».

«Ми надали Україні надзвичайну допомогу, але ця війна тепер має закінчитися. Немає військового вирішення цієї війни. Вона закінчується тільки переговорним врегулюванням, і що швидше вона закінчиться, то менше людей загине, то менше грошей буде витрачено і то менше буде руйнувань», — висловився держсекретар.

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Яка ситуація з допомогою США для України?

Нагадаємо, у березні 2025 року уряд США призуприпинив усі постачання військової допомоги до України, схвалені ще за каденції попереднього президента Джо Байдена. Але після переговорів з Києвом у Саудівській Аравії Вашингтон відновив заплановану раніше військову підтримку для України. Щодо адміністрації нового президента США Дональда Трампа, то вона ще жодного разу не виділяла Києву військової допомоги ні як гранти, ні навіть за плату.

Щоправда, на початку травня адміністрація Трампа повідомила Конгресу про намір схвалити прямий комерційний експорт (продаж) оборонної продукції до України на близько 50 млн дол. Це перший дозвіл від нового президента США після його повернення до Білого дому.

Зауважимо, відповідно до угоди про корисні копалини, військова допомога США є частиною інвестиційного фонду відбудови України, який наповнюватиметься коштами обох країн у пропорції 50 на 50. З боку США це будуть грошові внески або нова військова допомога. За зброю треба буде платити або грошима, або ліцензіями на розроблення родовищ.

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