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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Рубіо і Фідан обговорили результати переговорів в Стамбулі — реакція посадовців

У Туреччині повідомили про обговорення представників країн кроків, що слід вжити для припинення війни між Росією та Україною.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Рубіо і Фідан обговорили результати переговорів в Стамбулі — реакція посадовців

Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан провів телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо після переговорів у Стамбулі.

Про це пише Anadolu Ajansı.

«Обговорювалися кроки, вжиті для припинення війни між Росією та Україною, та результати переговорів, що відбулися у Стамбулі», — йдеться у повідомленні.

Також лідери країн оцінили останні події в Сирії та Газі.

Нагадаємо, як зазначають західні ЗМІ, у США розчаровані умовами, які представники РФ висунули для перемир’я з Україною, адже вони нездійсненні.

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