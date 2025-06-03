Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

Реклама

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан провів телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо після переговорів у Стамбулі.

Про це пише Anadolu Ajansı.

«Обговорювалися кроки, вжиті для припинення війни між Росією та Україною, та результати переговорів, що відбулися у Стамбулі», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Також лідери країн оцінили останні події в Сирії та Газі.

Нагадаємо, як зазначають західні ЗМІ, у США розчаровані умовами, які представники РФ висунули для перемир’я з Україною, адже вони нездійсненні.

Читайте також