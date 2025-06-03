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Рубіо і Фідан обговорили результати переговорів в Стамбулі — реакція посадовців
У Туреччині повідомили про обговорення представників країн кроків, що слід вжити для припинення війни між Росією та Україною.
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан провів телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо після переговорів у Стамбулі.
Про це пише Anadolu Ajansı.
«Обговорювалися кроки, вжиті для припинення війни між Росією та Україною, та результати переговорів, що відбулися у Стамбулі», — йдеться у повідомленні.
Також лідери країн оцінили останні події в Сирії та Газі.
Нагадаємо, як зазначають західні ЗМІ, у США розчаровані умовами, які представники РФ висунули для перемир’я з Україною, адже вони нездійсненні.
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