Рубіо хоче зустрітися з Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки

Марко Рубіо / © Associated Press

Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо не виключає особисту зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Про це він заявив у коментарі CNN перед вильотом до Мюнхена в четвер, 12 лютого.

За словами Рубіо, президент України, ймовірно, буде присутній на заході, і можливість зустрічі вже закладена в його робочий графік.

«Я думаю, що він буде там, і є шанс його побачити. Вважаю, що це в моєму графіку, хоча не можу бути на 100% впевнений, але я переконаний, що ми зустрінемося», — сказав держсекретар США.

Коментуючи продовження російських ударів по Україні, Рубіо назвав їх жахливими та наголосив на необхідності якнайшвидшого завершення війни.

За його словами, бойові дії спричиняють серйозні страждання для цивільного населення, особливо в зимовий період.

«Це війна. Тому ми хочемо, щоб війна закінчилася. Люди страждають. Зараз найхолодніша пора року. Це страждання неможливо уявити. Саме в цьому проблема воєн. Тому війни — це погано, і саме тому ми вже понад рік так наполегливо працюємо, щоб покласти цьому край», — наголосив він.

