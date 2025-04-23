Рубіо хвилюється, що Україна може повернутися до жорстких позицій на переговорах: деталі Reuters

Марко Рубіо. / © Associated Press

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Держсекретар США Марко Рубіо занепокоєний тим, що Україна може повернутися до жорстких позицій на переговорах з Росією. Це може ускладнити досягнення прогресу.

Про це повідомляє Reuters.

Видання пише, що переговори між представниками США, України та провідних європейських країн були відкладені через відмову більшості міністрів закордонних справ підтримати запропоновану угоду щодо припинення війни Росії з Україною.

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Тим часом Марко Рубіо скасував свій візит до Лондона. Це фактично зірвало зустріч, у якій мали взяти участь глави МЗС Великої Британії, України, Франції та Німеччини.

Один із європейських чиновників розповів Reuters, що американський висловив занепокоєння, що Київ може повернутися до своїх попередніх жорстких позицій, яка, на думку Вашингтона, унеможливить будь-який прорив на переговорах.

Зауважимо, раніше президент США Дональд Трамп попередив, що Штати можуть вийти з посередницького процесу, якщо найближчим часом не буде прогресу. Однак він висловив сподівання, що Київ і Москва досягнуть угоди вже цього тижня. Втім, більшість дипломатів скептично оцінюють такі перспективи, вказуючи на серйозні розбіжності між сторонами.

Нагадаємо, The Telegraph пише про те, Сполучені Штати Америки на зустрічі в Лондоні між Україною та Європою, надали план щодо врегулювання війни. Нібито він складатиметься із семи пунктів.

Дата публікації 08:02, 23.04.25 Кількість переглядів 58 Пожертвувати територіями в обмін на мир! З чим в Лондоні стартують перемовини?