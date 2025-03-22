Рубіо накинувся на CNN: що обурило американського держсекретаря

Американський державний секретар Марко Рубіо розкритикував матеріал CNN про те, що він "розчарований" роллю, яку спеціальний представник президента США Стів Віткофф відіграє в адміністрації.

Про це він написав у Мережі Х.

Політик назвав CNN "антитрампівським таблоїдом пліток, який використовує малодостовірні історії, щоб генерувати кліки і намагається створити проблеми".

"Віткофф – один з тих, з ким я працюю найближче в нашій команді. Ці люди жалюгідні", - заявив Рубіо.

Стаття CNN

Автори статті пишуть про те, що Рубіо "лобіював" посаду держсекретаря після того, як його не обрали віцепрезидентом Трампа.

"Чого Рубіо не врахував, так це того, що він ризикує бути затьмареним на посаді держсекретаря одним з найближчих друзів Трампа, девелопером і мільярдером Стівом Віткоффом", - повідомляється у статті.

CNN з посиланням на власні джерела заявив, що саме це поставило під сумнів вплив Рубіо на Трампа. За словами одного із сенаторів, "думаю, що він розчарований".

У статті зазначається: хоча іноземні дипломати хвалили Рубіо за його активність, але знайомі з політиком джерела "кажуть, що він, схоже, відчуває себе не в своїй тарілці через те, як Білий дім мінімізував його роль".

"Це не те, чого він очікував. Віткофф з'явився як грім серед ясного неба. Трамп його любить", - розповідають співрозмовники CNN.

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