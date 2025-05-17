Рубіо назвав можливе місце мирних переговорів для завершення війни в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо у Ватикані / © Associated Press

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Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Ватикан може стати місцем для мирних переговорів, які завершать війну в Україні.

Про це повідомляє британське видання The Independent.

Розмовляючи з журналістами в посольстві США в Римі перед зустріччю з кардиналом Маттео Зуппі, керівником Ватикану з питань України, Рубіо сказав, що він обговорюватиме потенційні способи того, як Ватикан міг би допомогти щодо «стану переговорів».

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При цьому він не назвав Ватикан мирним посередником, а місцем, «куди обом сторонам [військового конфлікту] було б комфортно прийти».

«Тож ми будемо говорити про все це і, очевидно, завжди будемо вдячні Ватикану за їхню готовність відігравати цю конструктивну та позитивну роль», — сказав він.

У виданні нагадали, що заява Марко Рубіо прозвучала після того, як Папа Римський Лев XIV пообіцяв особисто докласти «усіх зусиль», щоб допомогти припинити війну.

Нагадаємо, завтра, 18 травня, президент України Володимир Зеленський відвідає інавгураційну месу Папи Римського Лева XIV. Серед присутніх на цій церемонії будуть віцепрезидент США Джей Ді Венс та держекретар Марко Рубіо.

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