Рубіо назвав одну з головних причин, чому Путін почав війну в Україні: кого звинуватив

Чому Путін почав війну проти України: Рубіо звинуватив Європу / © Associated Press

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Держсекретар США Марко Рубіо відповів на запитання про те, як США планують завершити війну в Україні, а також прокоментував нещодавню угоду, оголошену Трампом з росіянами щодо дизельного палива.

Про це глава Держдепу сказав Breitbart News.

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Він наголосив, що у зовнішній політиці США перш за все керуються власними інтересами.

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«Це має бути так, бо якщо ми не дбаємо про наші національні інтереси, ніхто інший цього не зробить. Це не означає, що ми навмисно шукаємо те, що погано для інших країн. Але якщо справа доходить до конфлікту між тим, що добре для них, і тим, що добре для нас, ми завжди повинні бути за те, що добре для нас. Зараз ця економіка, враховуючи те, що відбувається у світі, потребує більших поставок дизельного палива у світову економіку. Президент (Трамп — Ред.) вирішив дозволити більші постачання російського дизельного палива на світовий ринок. Це вплине та допоможе. Це рішення, яке він ухвалив не тому, що це погано для України чи добре для Росії, а тому, що це добре для Америки і це важливо для Америки», — пояснив Рубіо.

Що заважає закінчити війну: думка Рубіо

Щодо припинення війни, держсекретар США здивував заявою, сказавши, що боротьба зводиться лише до частини Донеччини, підконтрольної Україні. Водночас, він визнав, що «українці справедливо стурбовані можливим військовим шляхом Росії прямо до Києва, якщо росіяни візьмуть під контроль цю частину (Донеччини — Ред.), що залишилася».

«Ось реальність: ця війна, чесно кажучи, стосується однієї частини України під назвою Донеччина. Росіяни окупували майже всю цю територію, крім приблизно 11 відсотків, у цій області, Донецькій, Українці там мають оборонну лінію, в яку вони вбудувалися. Вони стверджують, і військові стратеги кажуть правду, що це остання оборонна лінія. Що якщо вони відмовляться від неї, то не буде нічого, що могло б захистити Київ. Звідти це просто прямий шлях до Києва. Суть цього конфлікту полягає в тому, що Росія вимагає всю Донеччину, включаючи цю оборонну лінію, як частину своєї території. Це те, що вони визначили як перемогу. А Україна сказала: „Ми не можемо відмовитися від цих 11 відсотків, що залишилися, тому що ця оборонна лінія — наша остання оборонна лінія“. Отже, це є основою цього конфлікту. Зараз є багато інших питань, але зрештою саме за це вони борються», — пояснив свою точку зору на причину війни Рубіо.

Європа сама винна в агресії РФ?

На думку Марко Рубіо, залежність Європи від російських енергоносіїв — одна з причин, чому диктатор Путін наважився на війну проти України.

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«Їхня залежність від російської енергії є однією з причин, чому Путін вторгся в Україну, бо він думав, що зможе, бо він вірив, що Європа нічого з цим не зробить. Тому я сподіваюся, що вони засвоїли цей урок», — сказав держсекретар.

Рубіо вважає, що вся європейська політика «зеленої енергетики» зазнала краху.

«Повернути назад 20 років „зелених перебільшень“, нехтування розвитком власної енергетики та надмірної залежності від одного джерела енергії — це вимагає часу», — додав він.

«Я пам’ятаю, щопрезидент Трамп — під час свого першого терміну — сказав, що німці зробили себе вразливими до російської енергії як інструменту шантажу у разі конфлікту, і вони сміялися, насміхалися з нього», — нагадав Марко Рубіо.

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Раніше Рубіо зробив заяву наперекір Трампу щодо виборів в Україні.

Також він заявив, що Трампу неприємно бачити, як балістика влучає в житлові будинки у Києві.

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