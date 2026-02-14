Рубіо назвав ООН «безсилою» і розкритикував через війну в Україні

Марко Рубіо. / © Associated Press

Реклама

Організація об’єднаних націй та інші міжнародні організації потребують термінового реформування. Вони виявилися нездатними завершити війну в Україні.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо під час виступу Мюнхенської конференції з безпеки, повідомило The Guardian.

З його слів, старі міжнародні організації не варто розпускати. Їх потрібно терміново перебудувати та реформувати, щоб відповідати новим викликам, оскільки «ми не живемо в ідеальному світі»

Реклама

Рубіо наголосив, що ООН має «величезний потенціал», але не змогла вирішити війну в Газі чи Україні. Таким чином, наголосив американський посадовець, показує своє «безсилля».

Водночас рішучі рішення США змінили ситуацію. Вашингтон, наголосив він, змогли зібрати обидві сторони за стіл переговорів для обговорення мирної угоди.

«В ідеальному світі всі ці проблеми, як і багато іншого, вирішувалися б дипломатами та чітко сформульованими резолюціями. Але ми не живемо в ідеальному світі. Тому не можемо продовжувати дозволяти тим, хто відверто та відкрито погрожує нашим громадянам і ставить під загрозу нашу глобальну стабільність, прикриватися абстракціями міжнародного права, яке вони самі регулярно порушують», — заявив Рубіо.

«Рада миру» Трампа

США скликають перше засідання «Ради миру», яку Дональд Трамп утворив у січні цього року. Вона запланована на 19 лютого і має відбутися у Вашингтоні. Bloomberg пише, що американський лідер представляє Раду як винятковий майданчик для глобальних рішень. Мовляв, вона є «найпрестижнішою радою лідерів, яку будь-коли створювали»

Реклама

Трамп заявляв, що що його Рада миру може замінити ООН. Її очільник Білого дому вважає не ефективною. Водночас в ООН відповіли на цю критику, наголосивши, що надалі керуватимуться своїм Статутом та не хвилюються через появу нових структур на кшталт анонсованої Трампом.