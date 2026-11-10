Рубіо назвав переговори в Абу-Дабі продуктивними: що заявив про мир

Марко Рубіо / © Associated Press

Реклама

Переговори щодо врегулювання війни в Україні, що відбулися в Абу-Дабі, були продуктивними, проте учасники мають вирішити ще чимало питань.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо.

Реклама

«Судячи зі всього, переговори в Абу-Дабі були дуже продуктивними», — заявив він.

Реклама

Рубіо підкреслив, що сторони мають ще багато роботи, тому про швидке завершення війни говорити не доводиться.

«Звичайно, ніхто не каже, що скоро, наприклад, протягом наступних 24 годин, проблему буде вирішено. Але що дійсно важливо, так це те, що європейці беруть участь у переговорах. Вони дуже тісно працювали з Джаредом і Стівом (Кушнером і Віткоффом — Ред.), які були там на кожному кроці», — сказав глава Держдепу.

За його словами, мета США — розширити цей тристоронній формат, щоб за столом переговорів були представлені не лише США, Україна та Росія, а й європейські країни.

Рубіо додав, що Штатам потрібне не просто припинення війни, а й гарантування того, що Україна буде у безпеці.

Реклама

Що відомо про переговори в ОАЕ

Нагадаємо, в Абу-Дабі завершився чотиригодинний раунд переговорів за участю України, США та Росії щодо миру. Головними темами переговорів стали гарантії безпеки.

Після тристоронніх перемовин зять Трампа Кушнер заявив, що Путін демонструє готовність до завершення війни проти України, але лише «за належних умов».

The Economist писало, що переговірники США запропонували змінити адміністративні межі Донеччини та Луганщини, щоб президент РФ Володимир Путін міг заявити про «повне захоплення Донбасу», але це б відбулося без передавання ворогу підконтрольних Україні міст.

Новини партнерів

Новини партнерів