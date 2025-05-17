Рубіо назвав подію, завдяки якій станеться прорив в мирних переговорах

Марко Рубіо. / © Associated Press

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Секретар Держдепу Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що для досягнення прогресу у мирному врегулюванні в Україні необхідно зустрітися Дональду Трампу та диктатору Росії Володимиру Путіну.

Про це посадовець сказав він після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, повідомляє ВВС.

“Я не думаю, що ми досягнемо прориву, доки президент Трамп і президент Путін не взаємодіятимуть безпосередньо з цього питання”, - висловився секретар американського Держдепу.

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Видання пише: Трамп, який на момент переговорів в Туреччині перебував з візитом на Близькому Сході, також натякнув, що значний прогрес у мирних переговорах малоймовірний, доки він і Путін не зустрінуться особисто.

На запитання BBC на борту Air Force One, чи розчарований він рівнем російської делегації, американський президент відповів, мовляв, “нічого не станеться, поки ми з Путіним не зустрінемося”.

“Я не вірю, що щось станеться, подобається вам це чи ні, поки ми з ним не зберемося разом. Нам доведеться вирішити це питання, бо надто багато людей гине”, - заявив Трамп.

Нагадаємо, в Стамбулі 16 травня Рубіо взяв участь у переговорах України, США та Туреччини. Зустрічі Києва та Вашингтона відбулася під керівництвом очільника МЗС Туреччини Хакана Фідана.

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Три делегації обговорили важливість пошуку мирного завершення війни. Після тристоронньої зустрічі в Стамбулі Рубіо зробив важливу заяву. Зокрема, американський держсекретар повторив позицію США про те, що “вбивства мають припинитися”.

Дата публікації 20:50, 16.05.25 Кількість переглядів 41 Наживо зі Стамбула! Сергій Кислиця! Про що Україна домовилася з Росією?