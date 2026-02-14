Рубіо назвав умови миру в Україні: є хороші та погані новини від США

Марко Рубіо / © Associated Press

Державний секретар США Марко Рубіо окреслив поточну ситуацію щодо мирних переговорів та підтримки України. Представник адміністрації Дональда Трампа озвучив як позитивні зрушення, так і тривожні сигнали для Києва.

Про це він сказав під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

За словами американського високопосадовця, дипломатичні зусилля останнього часу принесли певні результати, проте головне питання залишається відкритим. Хорошою новиною Рубіо назвав те, що сторонам вдалося звузити перелік питань, щодо яких раніше був відсутній консенсус. Однак «погана новина» полягає у невизначеності намірів Кремля.

«Залишилося найбільш складне питання — щодо готовності росіян завершувати війну проти України. Ми поки не знаємо, чи вони готові. Вони, звісно, кажуть, що готові. Але ми не знаємо, на яких умовах вони готові завершувати цю війну, і чи ми зможемо знайти такий компроміс, який був би прийнятний і для України», — заявив Марко Рубіо.

Він підкреслив, що Вашингтон продовжуватиме «тестувати бажання Росії» припинити бойові дії.

Які є важелі впливу проти Росії

Держсекретар США наголосив на посиленні економічного тиску на країну-агресорку. Зокрема, Вашингтон ввів додаткові санкції проти російського нафтового сектору та провів успішні переговори з ключовими гравцями глобального Півдня.

«У Нью-Делі пообіцяли припинити купувати нафту Росії», — повідомив Рубіо, додавши, що важливі рішення ухвалили й європейські партнери.

Окрім економічних важелів, США продовжують військову підтримку. За словами Рубіо, активно функціонує програма фінансування PURL, у межах якої американська зброя продається Україні для захисту суверенітету.

Рубіо також повідомив про зміни у форматі діалогу. Минулого тижня вперше у перемовинах взяли участь військові посадовці з обох сторін, що свідчить про певний прогрес. Переговори триватимуть, але вже в іншому складі. Головна мета США — знайти умови, які дозволять Україні існувати і будуть прийняті Росією.

Нагадаємо, ABC News писало про те, що в РФ обвалилися доходи від нафти й газу до небачених роками мінімумів. Санкційний тиск США та ЄС змушує Кремль екстрено підвищувати податки, щоб втримати фронт.

Нафтогазовий експорт залишався ключовим джерелом наповнення російського бюджету протягом усієї війни проти України. Однак тепер ці надходження різко скоротилися й досягли рівнів, яких не фіксували вже багато років.