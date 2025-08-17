Рубіо назвав єдиний шлях завершити війну: чому це не санкції

Держсекретар США Марко Рубіо / © Getty Images

Сполучені Штати не хочуть вводити санкції проти РФ. Там вважають, що єдиний спосіб завершити війну — це змусити росіян погодитися на мирну угоду.

Про це сказав держсекретар США Марко Рубіо.

Як зазначив посадовець, кожна санкція, яка діяла в день його вступу на посаду, залишилася. І вплив усіх цих санкцій залишився.

«Знаєте, коли росіяни висадилися на Алясці, вони намагалися, вони були там, щоб заправитися. Їм довелося запропонувати заплатити готівкою за заправку своїх літаків, бо вони не можуть користуватися нашою банківською системою. Вони стикаються з наслідками щодня. Але суть у тому, що це не змінило напрямку цієї війни», — пояснив він.

Це не означає, продовжує він, що ці санкції недоречні. Це означає, що це не змінило її результату.

«І ось що ми вважаємо важливим, а саме, щоб ми припинили цю війну», — відзначив Рубіо.

Щоб припинити цю війну, стверджує він, треба мати змогу взаємодіяти з росіянами.

«Як би людям це не подобалося, як би людям це не здавалося неприємним, єдиний спосіб припинити цю війну — це змусити росіян погодитися, а також українців, але росіян погодитися на мирну угоду», — стверджує держсекретар США.

І щойно нові санкції будуть запроваджені, каже Рубіо, здатність залучити росіян до переговорів буде значно зменшена.

«Цей момент може настати. Але коли він настане, ви, по суті, сигналізуєте про те, що на даний момент немає жодної можливості для миру. Тож давайте просто запровадимо більше санкцій і дозволимо бомбардувати більше людей, вбивати більше людей, і саме це ми намагаємося зупинити», — завершив Рубіо.

Доповнюється…