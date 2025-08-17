Рубіо назвав єдиний спосіб досягти угоди між Україною та РФ

Марко Рубіо / © Associated Press

Взаємні поступки є єдиним способом досягти угоди між Україною та РФ.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в ефірі на NBC.

За його словами, обидві сторони (тобто Україна і РФ) хочуть того, чого вони не зможуть отримати.

«Єдиний спосіб досягти угоди — це щоб кожна сторона щось отримала, і кожна сторона щось дала — але це дуже складно. Якби це було легко, війна б не тривала 3,5 роки… Ось чому Зеленський приїжджає завтра», — сказав Рубіо.

Водночас, держсекретар запевнив, що Штати працюють над тим, щоб у майбутньому забезпечити гарантії безпеки для України, і «Росія повинна зрозуміти цю українську вимогу».

Рубіо визнав, що США можуть бути не в змозі створити сценарій для припинення війни в Україні. На його думку, життя в США принципово не зміниться, якщо в Україні не буде досягнуто миру.

Раніше Марко Рубіо підтвердив, що чинні санкції проти Росії не були послаблені й залишаються в силі.