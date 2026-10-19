Рубіо підтвердив, що обговорювалася зустріч Трампа, Путіна та Сі

Марко Рубіо / © Associated Press

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Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що обговорювалася можлива зустріч лідерів США, Росії та Китаю.

Про це повідомляє Reuters.

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Коментуючи ймовірність тристоронньої зустрічі Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна для обговорення завершення війни в Україні, Рубіо зазначив, що такі переговори справді обговорювались, проте остаточного рішення щодо їхнього проведення наразі немає.

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«Про таку зустріч були розмови. Я не знаю, чи її вже остаточно узгоджено, але президент висловився чітко. Він хотів би, щоб війна між Україною та Росією закінчилася», — сказав держсекретар.

Рубіо також підкреслив, що війна не приносить нічого доброго, а лише створює загрозу подальшого загострення ситуації та втягування у конфлікт інших держав.

«Ми не бачимо нічого доброго в цій війні. Натомість ми бачимо багато негативних наслідків, зокрема цілком реальний ризик ескалації та поширення конфлікту… на іншу країну — наприклад, через невдалу диверсійну операцію або через безпілотники, які, потрапивши під дію засобів радіоелектронної боротьби, можуть залетіти на територію сусідньої держави», — додав Рубіо.

Путін запропонував Трампу та Сі саміт щодо війни проти України — що відомо

Володимир Путін запропонував Дональду Трампу та Сі Цзіньпіну провести тристоронній саміт під час форуму АТЕС у Китаї. За даними WSJ, ініціатива пов’язана з пошуком домовленостей щодо війни в Україні на умовах Москви.

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За даними видання, Кремль запропонував провести переговори на полях саміту Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці (АТЕС), який відбудеться 18 та 19 листопада у китайському Шеньчжені.

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що можливість такої зустрічі обговорюється.

«Чіткого розуміння щодо самої зустрічі або її потенційного порядку денного поки немає, хоча всі три сторони визнають гіпотетичну можливість проведення такої зустрічі», — заявив він.

За словами високопоставленого представника адміністрації США, глава Білого дому поки не погодився на проведення такого саміту, але може прихильно поставитися до цієї ідеї.

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