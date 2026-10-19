Рубіо пішов наперекір Трампу щодо виборів в Україні: що заявив

Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

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Держсекретар США Марко Рубіо висловився щодо зв’язку між виборами в Україні та тривалістю війни. За його словами, це питання важливе, але не ключове для припинення бойових дій.

Про це повідомляє ClashReport.

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«Послухайте, порушується питання виборів (в Україні — ред.), і я не кажу, що воно неважливе. Але це не є основною причиною того, чому війна досі триває«, — сказав Рубіо.

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Водночас держсекретар США на взявся безпосередньо звинувачувати Україну в посиленні ударів по території Росії, але згадав про скарги американських компаній щодо атак на судна з енергоносіями.

«Ми вже говорили про це публічно. Наприклад, кілька місяців тому ми бачили удари по суднах, які перевозили енергоносії у Чорному морі. І було багато скарг. Бо до нас дзвонили американські компанії й казали: „Гей, на тому судні, яке було уражене Україною, була наша нафта“, — розповів Рубіо.

Вимога Трампа про вибори в Україні та реакція Зеленського

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звинуватив президента України Володимира Зеленського у свідомому затягуванні війни та відмові від укладення мирної угоди. За словами очільника Білого дому, атаки України по російських НПЗ начебто шкодять світовій економіці та американським фермерам. У зв’язку з цим Трамп закликав українців обрати нового президента, здатного домовитися про припинення бойових дій.

Зеленський заявив, що Україна готова організувати вибори, реагуючи на заклик Трампа обрати нового президента. Проте для цього необхідна ключова умова — щонайменше 60 днів повного припинення вогню з боку Росії. Водночас президент України наголосив, що вирішувати, коли й кого обирати, має лише народ.

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