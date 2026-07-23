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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
75
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Рубіо після зустрічі з Лавровим зробив заяву про війну

Лавров знову говорить про нібито «домовленості» в Анкориджі, але Рубіо про них не згадав.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Лавров і Рубіо.

Лавров і Рубіо. / © Associated Press

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що під час зустрічі з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим на Філіппінах обговорювали шляхи завершення війни, яку Росія розв’язала проти України.

Про це американський посадовець повідомив у Мережі Х.

Рубіо у своєму дописі був не багатослівний. Водночас, на відміну від колеги з РФ, він і словом не обмовився про зустріч торішню зустріч Анкориджі чи так звані домовленості, про які твердить Москва.

«Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергій Лавровим у кулуарах міністерської зустрічі ASEAN. Ми обговорили відносини між США та Росією, а також необхідність припинення війни між Росією та Україною», — йдеться у дописі.

Зустріч з Рубіо — заява Лаврова

Очільник МЗС країни-агресороки під час зустрічі з Рубіо вкотре повторив вимоги Кремля для закінчення розпочатої війни та «довів реальний стан справ» на лінії фронту. Окрім того, він брехливо заявив про нібито готовність Росії до «політико-дипломатичного врегулювання» війни.

Окремо Лавров зухвало висловився про «неприпустимість подальшого постачання зброї» Україні.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
75
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