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Рубіо після зустрічі з Лавровим зробив заяву про війну
Лавров знову говорить про нібито «домовленості» в Анкориджі, але Рубіо про них не згадав.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що під час зустрічі з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим на Філіппінах обговорювали шляхи завершення війни, яку Росія розв’язала проти України.
Про це американський посадовець повідомив у Мережі Х.
Рубіо у своєму дописі був не багатослівний. Водночас, на відміну від колеги з РФ, він і словом не обмовився про зустріч торішню зустріч Анкориджі чи так звані домовленості, про які твердить Москва.
«Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергій Лавровим у кулуарах міністерської зустрічі ASEAN. Ми обговорили відносини між США та Росією, а також необхідність припинення війни між Росією та Україною», — йдеться у дописі.
Зустріч з Рубіо — заява Лаврова
Очільник МЗС країни-агресороки під час зустрічі з Рубіо вкотре повторив вимоги Кремля для закінчення розпочатої війни та «довів реальний стан справ» на лінії фронту. Окрім того, він брехливо заявив про нібито готовність Росії до «політико-дипломатичного врегулювання» війни.
Окремо Лавров зухвало висловився про «неприпустимість подальшого постачання зброї» Україні.