Рубіо пояснив, чому США не запроваджують нові санкції проти Росії

Державний секретар США Марко Рубіо. / © Associated Press

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Сполучені Штати не вводили нові санкції проти Росії, оскільки прагнуть створити умови для зближення сторін конфлікту.

Про це заявив Державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю програмі NBC News.

Рубіо зазначив, що обережна позиція США щодо санкційної політики пов’язана із намаганням підтримати діалог, який активізувався після зустрічі президента Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Ватикані минулої суботи.

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“Ми не запровадили санкції проти Росії, бо сподіваємося зблизити сторони конфлікту. Як тільки ви починаєте робити подібні кроки, ви фактично відходите від процесу. Ви цим прирікаєте себе ще на два роки війни, а ми не хочемо цього допустити”, – зазначив Рубіо.

За його словами, мирні переговори між Росією та Україною “близькі, але ще недостатньо близькі” для остаточного врегулювання.

Раніше повідомлялось, що у Сполучених Штатах підготували законопроєкт, авторами якого вступають 60 сенаторів, який передбачає можливість застосувати додаткові санкції щодо Росії.