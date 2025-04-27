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Рубіо пояснив, чому США не запроваджують нові санкції проти Росії
Рубіо зазначив, що обережна позиція США щодо санкційної політики пов’язана із намаганням підтримати діалог.
Сполучені Штати не вводили нові санкції проти Росії, оскільки прагнуть створити умови для зближення сторін конфлікту.
Про це заявив Державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю програмі NBC News.
Рубіо зазначив, що обережна позиція США щодо санкційної політики пов’язана із намаганням підтримати діалог, який активізувався після зустрічі президента Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Ватикані минулої суботи.
“Ми не запровадили санкції проти Росії, бо сподіваємося зблизити сторони конфлікту. Як тільки ви починаєте робити подібні кроки, ви фактично відходите від процесу. Ви цим прирікаєте себе ще на два роки війни, а ми не хочемо цього допустити”, – зазначив Рубіо.
За його словами, мирні переговори між Росією та Україною “близькі, але ще недостатньо близькі” для остаточного врегулювання.
Раніше повідомлялось, що у Сполучених Штатах підготували законопроєкт, авторами якого вступають 60 сенаторів, який передбачає можливість застосувати додаткові санкції щодо Росії.