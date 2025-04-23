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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2026
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Рубіо попередив, чим загрожують Україні провалені перемовини за посередництва США

За словами держсекретаря США, головне завдання американської команди перемовників зараз — зрозуміти позицію Росії.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Марко Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що становище України може погіршитись, якщо мирні зусилля Сполучених Штатів не матимуть успіху.

Про це повідомляє Clash Report.

«Якщо переговори під керівництвом США зазнають невдачі, Україна може опинитись у більш незручному становищі в майбутньому та отримати від Росії жорсткіші мирні умови», — заявив Рубіо.

Він також додав, що війну в Україні неможливо завершити військовим шляхом.

«Ми повинні бути відвертими. Росія не може напасти на Україну і просто захопити всю країну. Водночас Україна не зможе відкинути росіян туди, де вони були до 2014 року», — наголосив держсекретар.

За словами Марко Рубіо, головне завдання США зараз — зрозуміти позицію Росії.

«Тепер ми краще їх розуміємо ніж раніше. Це тому, що ми фактично почали розмовляти з ними після трьох років мовчання», — зазначив держсекретар США.

Нагадаємо, Рубіо хвилюється, що Україна може повернутися до жорстких позицій на переговорах. США неодноразово попереджали, що можуть вийти з переговорного процесу.

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