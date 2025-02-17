Рубіо повідомив, кого залучать до "справжніх" переговорів про мир в Україні

Рубіо стверджує, що Путін "висловив свою зацікавленість у мирі" під час розмови з Трампом.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що до "справжніх" мирних переговорів залучать Україну та країни Європи, коли такі переговори почнуться.

Про це посадовець сказав у коментарі телеканалу CBS News.

Рубіо акцентував, що процес досягнення миру – це не одна зустріч, "тому завершити такий конфлікт буде непросто".

"І на кону є інші сторони, які також мають свої думки щодо цього", – додав держсекретар.

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Він наголосив, що до "справжніх переговорів" треба буде залучити Україну та європейські країни. Водночас Рубіо зазначив, що "ми ще не там".

"Це трохи передчасно", – додав він, сказавши, що "серйозної розмови" не було.

Як стверджує держсекретар США, президент Росії Володимир Путін "висловив свою зацікавленість у мирі" під час розмови з його американським колегою Дональдом Трампом.

За словами Рубіо, Трамп чітко висловив "своє бажання побачити кінець цього конфлікту таким чином, щоб він був тривалим і захистив суверенітет України".

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський буде залучений до перемовин між США та Росією.