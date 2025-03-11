Рубіо повідомив нові подробиці сварки Трампа і Зеленського

Рубіо каже, що "шокований" з перепалки Трампа та Зеленського в Білому домі.

Під час зустрічі президента Дональда Трампа і його українського колеги Володимира Зеленського в Овальному кабінеті 28 лютого "все пішло не так, як передбачалося".

Про це розповів державний секретар США Марко Рубіо під час поїздки до Саудівської Аравії, повідомляє Sky News.

Рубіо каже, що "шокований" з перепалки Трампа та Зеленського в Білому домі.

"Ми пояснювали їм (українцям - Ред.) нашу позицію. Ми дуже хотіли провести переговори… Я був шокований тим, що відбувалося, тому що це було повною протилежністю всьому, про що ми говорили заздалегідь", - наголосив він.

Держсекретар каже, що "не міг повірити в те, що бачив" під час зустрічі в Овальному кабінеті.

"Я думав, що цього не може бути, але це було насправді. Але ми повинні рухатися далі", - наголосив американський політик.

Нагадаємо, раніше віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс розповів цікаві деталі сварки Трампа і Зеленського.

Читайте також: