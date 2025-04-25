Рубіо повідомив Сікорському, чи дійсно від України вимагали відмовитися від Криму

Марко Рубіо / © Associated Press

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Держсекретар США Марко Рубіо спростовує, що від України вимагали відмови від анексованого Росією Криму.

Про це він сказав у розмові з головою МЗС Польщі Радославом Сікорським, повідомляє Gazeta Wyborcza.

Польський міністр провів телефонну розмову з державним секретарем США 23 квітня. Сікорський зазначив, що Рубіо в розмові з ним заперечив, що від України вимагали визнати Крим російським.

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“Можу передати, тому що це служитиме справі, що держсекретар США Марко Рубіо спростував повідомлення ЗМІ про те, що Сполучені Штати вимагали від України юридично відмовитися від Криму. Це важливий сигнал”, — повідомив польський міністр.

За його словами, Рубіо запевнив, що Україна, як суверенна держава, повинна мати право розвивати свою армію та оборонну промисловість.

Нагадаємо, міністр закордонних справ агресорки Росії Сергій Лавров назвав президента США Дональда Трампа “єдиним лідером на Землі”, який згоден з риторикою Москви щодо України та НАТО.

Дата публікації 19:15, 23.04.25 Кількість переглядів 179 Демарш команди Трампа! Чому США зірвали переговори щодо України?