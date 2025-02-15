Рубіо пояснив, чому розмова Трампа із Зеленським була коротшою, ніж з Путіним

Рубіо пояснив, що головна причина – потреба в перекладачах при розмові з Путіним.

Держсекретар США Марко Рубіо пояснив, чому розмова президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським була коротшою, ніж розмова з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це Рубіо розповів на інтерв'ю на шоу Клея Тревіса та Бака Секстона.

За його словами, бесіда Трампа із Зеленським тривала 45 хвилин, тоді як розмова з Путіним – понад годину. У Кремлі ж стверджували, що вона тривала півтори години.

"Різниця в тому, що з Путіним треба мати перекладачів, і це займає цілу вічність туди-сюди. Зеленський вільно розмовляє англійською, і вони можуть розмовляти і спілкуватися більш безпосередньо, і це відбувається набагато швидше", - зазначив держсекретар США.

Нагадаємо, Зеленський відповів, які ризики несе телефонна розмова Путіна та Трампа.

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