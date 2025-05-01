Рубіо прокоментував підписану угоду про копалини і зробив обнадійливу заяву про війну

Державний секретар США Марко Рубіо / © Associated Press

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Державний секретар США Марко Рубіо прокоментував підписання угоди про корисні копалини. Зокрема, він назвав цей факт суттєвим кроком до завершення війни в Україні.

Про це Рубіо написав у соцмережі Х у ніч проти 1 травня.

«Завдяки лідерству президента США Дональда Трампа сьогодні США та Україна підписали угоду про Фонд інвестицій у відновлення — важлива віха на шляху до нашого спільного добробуту та суттєвий крок до завершення цієї війни», — йдеться у повідомленні держсекретаря.

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Нагадаємо, міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент у ніч проти 1 травня підписали угоду про корисні копалини. Вона передбачає створення Інвестиційного фонду з відновлення України, який залучатиме глобальні інвестиції.

На підписання угоди відреагував президент США Дональд Трамп, назвавши переваги від неї для його країни та України. Зокрема, за його словами, «американська присутність на місці розкопок допоможе захистити Україну».