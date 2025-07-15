Рубіо провів нараду з європейськими колегами: Іран, Україна та спільна відповідальність

Марко Рубіо / © Associated Press

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Держсекретар США Марко Рубіо провів спільну телефонну розмову з міністрами закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії — групи, яка забезпечує тісну координацію між великими демократичними державами. У центрі уваги — розв'язання стратегічних питань безпеки.

Про це інформує Держдеп США.

Під час розмови були порушені два головні напрями:

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Ядерна програма Ірану

Рубіо окреслив спільну мету: запобігти тому, щоб Іран здобув ядерну зброю, наголосивши на “необхідності забезпечити, що Іран не розробить і не отримає ядерну зброю”. Війна в Україні

Держсекретар наголосив, що завершення війни в Україні через “стале і домовлене врегулювання” є пріоритетом президента США Дональда Трампа.

Крім того, Трамп анонсував постачання американських систем ППО Patriot до України “впродовж кількох днів” через НАТО, яке забезпечить фінансування та логістику.

Цей трансатлантичний формат покликаний забезпечити більш тісну координацію західних столиць у питаннях глобальної безпеки, особливо у контексті загроз з боку Ірану і Росії.

Нагадаємо, що Німеччина готова передати Україні ще дві системи Patriot, щоб посилити захист від ракетного терору Росії, проте їхнє постачання затримається.