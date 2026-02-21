- Дата публікації
Рубіо провів нові переговори щодо України: що відомо
Американський посадовець обговорив з британською колегою ситуацію в Україні.
Державний секретар США Марко Рубіо зустрівся з міністеркою закордонних справ Великої Британії Іветтою Купер та обговорив ситуацію в Україні.
Про це американський посадовець повідомив у Мережі Х.
За словами Рубіо, під час зустрічі політики обговорили політичну ситуацію в світі. Зокрема, в Україні.
«Сьогодні зустрівся з Іветтою Купер, щоб обговорити наші подальші дипломатичні зусилля щодо припинення війни між Росією та Україною», — написав держсекретар, але деталей не повідомив.
Також Рубіо і Купер поговорили «про важливість співпраці» в Сирії та впровадження другої фази в Газі, а також про «нашу спільну зосередженість» на забезпеченні перемир’я в Судані.
Нагадаємо, перед переговорами у Женеві держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що попередні мирні переговори «звузили» коло питань щодо України. Втім, «найскладніші питання» поки що залишаються без відповіді.