Рубіо розкрив головну причину, через яку Україна і РФ не можуть дійти згоди

Марко Рубіо і Дональд Трамп. / © Associated Press

Зараз головні суперечливі питання між Україною та Російською Федерацією стосуються території Донбасу, яка перебуває під контролем ЗСУ.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю Fox News.

«Зараз вони буквально сперечаються за територію розміром 30-50 кілометрів та 20% Донецької області, що залишилася під контролем України», — висловився американський дипломат.

З його слів, було досягнуто певного прогресу «у питанні з чим українці можуть жити і які гарантії безпеки на майбутнє вважатимуть прийнятними».

Рубіо зазначив, що Білий дім прагне допомогти Києву та Москві подолати розбіжності. Для цього, каже він, Вашингтон має вести переговори з обома сторонами. Однак рішення про завершення бойових дій ухвалюватимуть Київ і Москва.

«Якщо вони вирішать, що не хочуть завершувати війну, то вона триватиме й надалі, але ми продовжимо спроби покласти їй кінець», — сказав держсекретар США.

Нагадаємо, видання NBC з посиланням на джерела пише, що є щонайменше є три пункти мирного плану, за якими Кремль у жодному разі не піде на поступки. Одна з «недоторканих» вимог щодо України — повний і «добровільний» вихід ЗСУ з Донеччини та Луганщини.

Зауважимо, CNN наголошує на тому, що над перемовинами між представниками США та Росії нависають дві ключові суперечливі проблеми. Одна з яких, вимога Росії добровільно віддати території на Донбасі.