Рубіо розкрив, про що йтиметься на переговорах в Абу-Дабі

Марко Рубіо / © Associated Press

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Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що гарантії безпеки для України залишаються однією з центральних тем переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни.

Про це повідомляє DRM News.

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Під час спілкування з журналістами Рубіо підтвердив, що переговори між Україною та Росією за участі США мають відбутися 10 і 11 листопада в Абу-Дабі. Він наголосив, що питання безпекових гарантій постійно порушувалося впродовж обговорень війни.

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«Ось у чому справа. Протягом усього часу, поки ми обговорюємо російсько-українську війну, постійно порушується одне питання — необхідність надання гарантій безпеки. Якою буде післявоєнна система безпеки України… і всього європейського континенту? Це одна з ключових тем, яка неодноразово порушувалася під час кожної розмови, коли обговорювалися переговори», — сказав Рубіо.

Держсекретар також пояснив, що, на його думку, президент США Дональд Трамп, говорячи про можливий прогрес, має на увазі роботу над майбутньою архітектурою безпеки після завершення війни.

Водночас Рубіо зауважив, що спершу необхідно припинити бойові дії, перш ніж переходити до реалізації відповідних безпекових домовленостей. Проте обговорення того, якою може бути система захисту України після війни, вже тривають.

За словами держсекретаря, нині переговорники опрацьовують лише початкові пропозиції. Жодне рішення поки не затверджене остаточно.

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«Думаю, президенту доповіли про це в четвер або п’ятницю минулого тижня. Йдеться про певні початкові пропозиції, які зараз розглядаються. Поки що нічого остаточно не узгоджено. Можливо, завтра в Абу-Дабі вдасться досягти певного прогресу, коли туди прибудуть Джаред і Стів. Думаю, вони вже прямують туди», — підсумував Рубіо.

Раніше повідомлялося, що після 9-місячної паузи делегації України, США та Росії готуються сісти за стіл переговорів в Абу-Дабі.

Ми раніше інформували, що у Вашингтоні обговорюють можливість повернення до формату безпекового діалогу з Москвою, який фактично перестав діяти після окупації Криму.

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