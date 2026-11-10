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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Рубіо розкрив, що може зірвати мирну угоду між Україною та Росією

Марко Рубіо розповів, як США можуть гарантувати безпеку Україні після війни.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Марко Рубіо

Марко Рубіо / © Associated Press

Питання гарантій безпеки є головним на переговорах про завершення війни, але ці умови мають влаштувати як Україну, так і Росію.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо.

За словами очільника Держдепартаменту, остаточного плану поки немає — сторони лише обговорюють загальні ідеї. Щоб закінчити війну, Україна має бути впевнена у своїй безпеці, але ця домовленість спрацює тільки тоді, коли на неї погодиться й Росія.

«Ці гарантії безпеки матимуть ключове значення для того, щоб Україна могла на щось погодитися. Але це також має бути щось, з чим погодиться Росія», — наголосив Рубіо.

Рубіо зазначив, що хоча переговори можуть здаватися повільними, саме це питання є найголовнішим. США потенційно могли б закріпити ці гарантії в офіційному договорі, але таке рішення ще має пройти складне затвердження в Сенаті.

«Це те, що США могли б включити в договір — наприклад, договірні гарантії. Я маю на увазі потенційно, але не знаю, чи ми вже обговорювали це на такому детальному рівні. І, як ви знаєте, договори вже не завжди найпростіші для ухвалення — щоб їх затвердив Сенат тощо», — підсумував держсекретар США.

Переговори України, США та Росії в Абу-Дабі — останні новини

Нагадаємо, 10–11 листопада в Абу-Дабі проходять тристоронні переговори за участю України, США та РФ щодо безпекових гарантій, припинення вогню і закінчення війни.

Вже 10 листопада Абу-Дабі завершився чотиригодинний раунд переговорів за участю України, США та Росії щодо миру. Головними темами переговорів стали гарантії безпеки. Попри чутки у ЗМІ, джерела спростовують пропозиції США щодо корегування меж Донбасу.

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