Рубіо розкрив, що стояло за «духом Анкориджа»: деталі здивували

Марко Рубіо / © Associated Press

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Держсекретар США Марко Рубіо вперше публічно конкретизував зміст так званого «духу Анкориджа» та фактично відкинув цей підхід як нежиттєздатний.

Про це в етері Еспресо заявив політолог Олег Саакян.

За його словами, останні заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова не містили нових сигналів, тоді як коментарі Марко Рубіо заслуговують на особливу увагу.

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«Рубіо фактично підтвердив інформацію, яка раніше циркулювала в експертних колах: йшлося про домовленості у форматі „3+2“, пов’язані з обміном територіями. Ці пропозиції були погоджені між Росією та США і мали бути передані Україні», — зазначив Саакян.

Політолог пояснив, що Росія, за його оцінкою, розраховувала нав’язати ці домовленості Україні у директивному порядку.

Водночас, за його словами, частина команди президента США Дональда Трампа сприймала їх лише як один із можливих варіантів для обговорення без жодних гарантій реалізації.

На думку Саакяна, відмова Рубіо від «духу Анкориджа» стала безпрецедентним кроком.

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Він наголосив, що держсекретар США фактично визнав цей підхід непридатним та дав зрозуміти, що необхідно шукати інші механізми врегулювання.

Коментуючи можливі теми переговорів між Лавровим і Рубіо, експерт припустив, що сторони могли обговорювати не лише питання, пов’язані з «духом Анкориджа».

«На тлі успішних ударів України по російському нафтовому флоту та атак РФ по українській портовій інфраструктурі не виключено, що йшлося про можливе секторальне припинення вогню — зокрема на морі та щодо портових об’єктів», — сказав він.

Крім того, серед імовірних тем переговорів Саакян назвав законопроєкт сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя щодо посилення санкційного тиску на Росію.

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За словами політолога, російська сторона могла намагатися з’ясувати, чи існують можливості для пом’якшення або відтермінування нових санкцій.

«Для Росії ця тема є надзвичайно болючою. Логічно припустити, що Лавров мав завдання з’ясувати, чи можна запропонувати щось, аби жорсткі санкції не були запроваджені Трампом у повному обсязі після їх ухвалення», — резюмував Саакян.

Раніше повідомлялося, що голова МЗС РФ Сергій Лавров на сьогоднішній зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо в Манілі наголосив, що Америка «має припинити озброювати Україну».

Ми раніше інформували, що очільник польського МЗС Радослав Сікорський скептично оцінив зустріч держсекретаря США Марко Рубіо та російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

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