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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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27
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Рубіо розповів, на які гарантії безпеки може розраховувати Україна після війни

Серед можливих форматів — окремий міжнародний договір, однак конкретних домовленостей наразі не досягнуто.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Марко Рубіо

Марко Рубіо / © Associated Press

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що Вашингтон розглядає різні варіанти гарантій безпеки для України після завершення війни.

Про це йдеться у трансляції DRM News, яка висвітлювала спілкування Рубіо з представниками медіа.

Під час розмови журналіст запитав держсекретаря, чи розглядають Сполучені Штати можливість надати Україні гарантії безпеки за зразком статей 4 і 5 Північноатлантичного договору.

Рубіо підтвердив, що відповідна тема перебуває на стадії обговорення. Водночас він наголосив: остаточного рішення щодо формату таких гарантій поки не ухвалили.

«Обговорювалися різні концепції того, якими можуть бути гарантії безпеки після завершення конфлікту», — сказав Рубіо.

За словами американського держсекретаря, наявність гарантій, які забезпечать Україні безпеку після війни, є важливою умовою для завершення бойових дій. Однак майбутній механізм, як зазначив він, має враховувати позицію не лише Києва, а й Москви.

«Україна повинна буде почуватися в безпеці після війни. І, очевидно, це має бути чимось, з чим погодиться і Росія, щоб такі гарантії могли працювати», — заявив держсекретар.

Окремо журналісти поцікавилися, чи можуть Сполучені Штати зафіксувати зобов’язання щодо безпеки України в спеціальному договорі.

«Потенційно, так», — відповів Рубіо.

Водночас він уточнив, що можливість укладення такого документа ще не розглядали детально. Держсекретар також звернув увагу на труднощі з ратифікацією міжнародних договорів у нинішніх умовах.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати планують звернутися до Росії з питанням, чи погодиться Москва на гарантії безпеки для України в межах потенційної мирної угоди про завершення війни.

Ми раніше інформували, що держсекретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що під час зустрічі в Абу-Дабі вдасться досягти певного поступу.

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