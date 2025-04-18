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Рубіо шокував заявою, що зусилля США щодо припинення війни можуть зазнати невдачі
Штати хочуть допомогти досягнути миру.
Сполучені Штати Америки налаштовані досягнути миру в Україні. Втім, зусилля Вашингтона можуть зазнати невдачі.
Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє Clash Report.
З його слів, якщо зусилля Вашингтона зупинити війну в Україні зазнають невдачі протягом декількох днів, то президенту США Дональду Трампу повідомлять, що переговори більше не є життєздатним варіантом.
"Якщо обидві сторони серйозно налаштовані на мир, то ми хочемо допомогти, в іншому випадку ми будемо рухатися далі", - наголосив Рубіо.
Він заявив, що необхідно "визначити в найближчі дні", чи "можливий" мир в Україні.
Нагадаємо, прессекретар кремлівського "фюрера" Дмитро Пєсков назвав "винних" у тому, що війна в Україні триває. Мовляв, Москва задоволена відносинами з Вашингтоном, чого не скажеш про відносини з Європою.