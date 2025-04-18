Рубіо шокував заявою, що зусилля США щодо припинення війни можуть зазнати невдачі

Марко Рубіо. / © ТСН.ua

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Сполучені Штати Америки налаштовані досягнути миру в Україні. Втім, зусилля Вашингтона можуть зазнати невдачі.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє Clash Report.

З його слів, якщо зусилля Вашингтона зупинити війну в Україні зазнають невдачі протягом декількох днів, то президенту США Дональду Трампу повідомлять, що переговори більше не є життєздатним варіантом.

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"Якщо обидві сторони серйозно налаштовані на мир, то ми хочемо допомогти, в іншому випадку ми будемо рухатися далі", - наголосив Рубіо.

Він заявив, що необхідно "визначити в найближчі дні", чи "можливий" мир в Україні.

Нагадаємо, прессекретар кремлівського "фюрера" Дмитро Пєсков назвав "винних" у тому, що війна в Україні триває. Мовляв, Москва задоволена відносинами з Вашингтоном, чого не скажеш про відносини з Європою.

Дата публікації 13:28, 05.04.25 Кількість переглядів 1077 Трамп-пам-пам усім! Як нові мита США вплинуть на економіку, долар та Україну