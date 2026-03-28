Саміт G7

Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 між держсекретарем США Марко Рубіо та главою дипломатії ЄС Каєю Каллас відбулася напружена дискусія щодо підходів до Росії.

Про це повідомило видання Axios.

Інцидент стався під час обговорення ситуації в Україні у п’ятницю. Каллас, яка виступає за жорсткіший курс щодо Кремля, звернулася до Рубіо із запитанням, коли Сполучені Штати почнуть застосовувати більш рішучі заходи проти Росії. За даними джерел, вона нагадала про заяви, які пролунали рік тому на аналогічній зустрічі, коли йшлося про готовність США посилити тиск, якщо Росія перешкоджатиме зусиллям США щодо припинення війни.

«Минув рік, а Росія так і не зрушила з місця. Коли ж ваше терпіння закінчиться?» — процитували Каллас джерела.

За словами співрозмовників, Рубіо відреагував різко та з роздратуванням. Він заявив, що США намагаються вести переговори з обома сторонами. Водночас, за його словами, Вашингтон продовжує підтримувати Україну, зокрема шляхом надання зброї, розвідувальних даних та іншої допомоги.

«Ми робимо все можливе, щоб покласти край війні. Якщо ви вважаєте, що можете зробити це краще, продовжуйте. Ми відійдемо», — відповів Рубіо, за словами джерел, підвищуючи голос.

Після цього кілька європейських міністрів, які були присутні на зустрічі, втрутилися в розмову. Вони наголосили, що розраховують на подальшу роль США у дипломатичних зусиллях щодо припинення війни між Росією та Україною.

Два джерела також повідомили, що наприкінці засідання Рубіо та Каллас відійшли для короткої розмови, під час якої намагалися знизити напругу після публічної дискусії.

У Державному департаменті США назвали цей епізод «відвертим обміном думками» і зазначили, що саме для цього «потрібна дипломатія». Водночас прессекретар Каллас відмовився коментувати ситуацію.

«Ці зустрічі часто присвячені подяці Америці за ту роль, яку ми відіграли… і визнанню посередницької ролі, яку ми намагалися відіграти у цій війні між Росією та Україною. Ніхто там не кричить, не підвищує голос і не говорить нічого негативного», — згодом зазначив Рубіо.

За інформацією джерел, напруження між США та частиною європейських союзників зростає вже кілька місяців. Це пов’язано з перебігом переговорів щодо завершення війни, які ведуться за участю Вашингтона.

Додаткове занепокоєння в Європі викликала і ситуація довкола Ірану. Зокрема, рішення США надати винятки, що дозволяють продаж російської нафти.

Також повідомляється, що нещодавно українська делегація відвідала Маямі, де провела зустрічі з представниками команди Дональда Трампа — Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Переговори стосувалися мирного процесу, однак, за словами українських чиновників, відчутного прогресу досягти не вдалося, а увага США останнім часом значною мірою зосереджена на Ірані.

