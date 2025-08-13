Рубіо та Лавров обговорили підготовку саміту Трампа і Путіна

Марко Рубіо / © Associated Press

Державний секретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Про це повідомила речниця Держдепу Теммі Брюс під час пресконференції.

За її словами, під час спілкування сторони узгодили деталі майбутнього саміту президента США Дональда Трампа та диктатора Путіна, який запланований на 15 серпня в американському штаті Аляска.

Брюс наголосила, що розмова була присвячена підготовці до зустрічі лідерів двох країн.

«Обидві сторони підтвердили готовність до проведення заходу та свою відданість його успішній реалізації», — сказала вона.

Водночас представниця Держдепу зазначила, хто виступив ініціатором саміту.

«Також можу повідомити, що саме Путін закликав організувати цю зустріч», — додала Брюс.

