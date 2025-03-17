Рубіо телефонував Сіярто, переконуючи Угорщину не блокувати санкції проти Росії – Politico

У січні Угорщина заявляла, що може зірвати санкційний механізм, зокрема через повернення Дональда Трампа в Білий дім. Проте несподівано сам Трамп пригрозив Москві новими обмеженнями.

На тлі загрози з боку Угорщини накласти вето на оновлення санкцій ЄС щодо Росії, держсекретар США Марко Рубіо зателефонував міністру закордонних справ Петеру Сіярто, закликаючи не підривати санкційну політику блоку.

Як повідомляє Politico з посиланням на високопоставлених чиновників, цей крок допоміг утримати Будапешт від блокування рішень.

У січні Угорщина заявляла, що може зірвати санкційний механізм, зокрема через повернення Дональда Трампа в Білий дім. Проте несподівано сам Трамп пригрозив Москві новими обмеженнями, а дипломатичні зусилля США переконали угорську сторону не розхитувати єдність ЄС у питанні санкцій. У результаті блок зберіг замороження російських активів і торгові ембарго.

Ця ситуація стала обнадійливим сигналом для тих країн ЄС, які виступають за посилення санкцій. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив:

"Я переконаний, що в нас є можливість запровадити набагато жорсткіші санкції, адже США також готові до цього, якщо Путін не змінить своїх намірів".

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Втім, Трамп може змінити підхід у своїх переговорах із Кремлем, запропонувавши пом’якшення санкцій. У такому разі ЄС ризикує втратити важелі впливу на Будапешт, що може ускладнити санкційну політику, адже для її ухвалення потрібна одностайність.

"Теоретично ЄС міг би діяти рішучіше, але я ще не бачу згоди серед усіх членів", – зазначила експертка з санкцій Агата Шагіна.

Раніше радник президента США з питань національної безпеки Майк Волтц відмовився виключити запровадження нових санкцій проти Росії, якщо Москва не прийме угоду про припинення вогню найближчими днями.