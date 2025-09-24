Рубіо: терпіння Трампа щодо РФ не безмежне

Марко Рубіо / © Associated Press

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що терпіння президента Дональда Трампа щодо Росії не безмежне і він має реальні варіанти введення додаткових економічних санкцій, якщо це буде необхідно для припинення ескалації конфлікту.

Про це Рубіо повідомив під час засідання Ради безпеки ООН.

Він зазначив, що війна між РФ та Україною виявилася надзвичайно складним викликом. За словами держсекретаря, Трамп разом із командою наполегливо працював над врегулюванням конфлікту, витративши багато часу та енергії.

«Президент США проявив надзвичайне терпіння, уникаючи додаткових санкцій проти РФ. Проте нинішня ситуація йде до глибшої ескалації. Ми спостерігаємо збільшення кількості ударів та порушення повітряного простору НАТО», — зазначив Рубіо.

Держсекретар додав: «Наразі ми також спостерігаємо вторгнення в сусідні повітряні простори як російських безпілотників, так і літаків».

Він підкреслив, що Трамп відданий справі миру, але в разі необхідності має всі можливості для запровадження додаткових економічних санкцій проти Росії.

«Настане момент, коли ми будемо змушені зробити висновок, що Росія не має інтересу до мирного вирішення. І тоді президент матиме перед собою реальні варіанти, які він реалізує», — сказав Рубіо.

Держсекретар також закликав країни-члени ООН зробити все можливе, щоб допомогти завершити війну. Він наголосив, що конфлікт не може бути вирішений військовим шляхом і має закінчитися за столом переговорів.

