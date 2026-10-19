Рубіо: Трампу неприємно бачити, як балістика влучає в житлові будинки у Києві

Марко Рубіо / © Associated Press

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Держсекретар США Марко Рубіо зробив заяву на тлі того, що Сполучені Штати не завжди завчасно сповіщають Україну про загрози ракетних ударів.

«Дональду Трампу не подобається бачити загибель мирних жителів унаслідок влучань балістичних ракет у Києві», — сказав він.

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Він також зазначив, що США протягом майже двох років неодноразово намагалися сприяти завершенню війни. Попри те, що досягти бажаного прогресу поки не вдалося, Трамп, за словами держсекретаря, залишається відданим цій меті та готовий використовувати можливості для просування переговорів.

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Що передувало

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що кілька ночей тому в системі раннього попередження України виникла програмна проблема. Європейське командування Збройних сил США (EUCOM) вивчає цей інцидент, однак причину відсутності попередження перед російським ракетним ударом по Києву минулої ночі він не прокоментував.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що парнери не попередили Україну про загрозу балістики. Під ракетами опинилися не лише енергообʼєкти — пошкоджено клініку, школу, станцію метро та житлові будинки в столиці й на Київщині.

Росія вдарила по Україні балістикою двома хвилями за одну ніч, про першу з них попередження від американської сторони не надійшло. Перший удар стався о 23:00, другий — близько третьої ночі, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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