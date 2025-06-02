Рубіо у розмові з Лавровим підтвердив: Трамп підтримує прямі переговори між Україною та Росією

Марко Рубіо / © Getty Images

Реклама

У неділю, 1 червня, за ініціативою російської сторони відбулася телефонна розмова між держсекретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Як повідомляє Державний департамент США, основною темою бесіди стали перспективи врегулювання війни в Україні.

Марко Рубіо наголосив, що президент США Дональд Трамп підтримує прямі переговори між Україною та Росією, вважаючи їх ключовими для встановлення довготривалого миру. У розмові також обговорювалися майбутні перемовини, які мають відбутися 2 червня в Стамбулі.

Реклама

Окрім дипломатичних питань, сторони торкнулися і нещодавніх подій у Росії. Рубіо висловив співчуття у зв'язку із загибеллю щонайменше семи осіб та десятками поранених внаслідок вибухів на залізничних мостах у Брянській та Курській областях. Лавров у відповідь запевнив, що російська сторона проведе ретельне розслідування та притягне винних до відповідальності.

Ця розмова стала знаковою на тлі підготовки до нових мирних переговорів, які, як очікується, можуть визначити подальшу стратегію врегулювання війни. Українські офіційні особи заявляють, що чітка позиція Кремля досі відсутня, що може ускладнити переговорний процес.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський провів стратегічну нараду з керівництвом сектору безпеки та оборони, в ході якої було погоджено позиції перед майбутніми перемовинами в Стамбулі.