Рубіо відреагував на російські дрони над Польщею

Марко Рубіо доповіли про порушення російськими дронами повітряного простору Польщі.

Ірина Лаб'як
Держсекретар США Марко Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що отримав інформацію про російські дрони, що порушили повітряний простір Польщі.

Про це повідомляє CNN.

Рубіо ствердно відповів на запитання журналістів, чи отримав він інформацію про порушення повітряного простору Польщі російськими дронами під час атаки на захід України. Держсекретар США коротко сказав: «Так».

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня, коли Росія вкотре масовано гатила по Україні ракетами та безпілотниками, низка дронів агресорки вторглися на територію Польщі. Прем’єр-міністр країни Дональд Туск заявив про збиття російських дронів.

Через інцидент із дронами президент Польщі Кароль Навроцький анонсував нараду в Раді нацбезпеки та оборони та екстрене засідання уряду

У зв’язку з порушенням повітряного простору Польщі у 10 воєводствах оголошено пришвидшений виклик резервістів ТрО.

Конгресмен-республіканець Джо Вілсон назвав заліт російських дронів на територію Польщі актом війни і заявив, що у відповідь на це президент США Дональд Трамп має запровадити санкції, які «збанкрутують російську військову машину», та надати Україні зброю для ударів по РФ.

