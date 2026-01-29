ТСН у соціальних мережах

Рубіо вказав на головну проблему між Україною і РФ у переговорах

Рубіо розкрив найнебезпечніший пункт переговорів.

Марко Рубіо.

Марко Рубіо. / © Associated Press

Ключова та найскладніша розбіжність України та агресорки Росії на мирних переговорах щодо припинення війни — Донбас. Наразі триває активна робота над врегулюванням територіального питання та долі регіону.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо під час слухань у Комітеті Сенату з міжнародних відносин, повідомляє Reuters.

«Це все ще міст, який нам потрібно перетнути. Це все ще прогалина, але принаймні нам вдалося звузити коло питань до одного центрального, і це, ймовірно, буде дуже складно», — наголосив державний секретар.

З його слів, переговорникам вдалося звузити коло проблем до одного центрального питання — статусу Донбасу. Втім, його вирішення буде надзвичайно важким, констатує американський посадовець.

Нагадаємо, після переговорів в Абу-Дабі, які відбулися 23-24 січня, Reuters повідомило, що ознак компромісу щодо територій немає. Видання стверджує, що США щодо досягнення мирної угоди посилюють тиск, але не на Росію, як агресора, а на Україну. З іншого боку Москва вимагає поступок від Києва.

Зауважимо, що після зустрічі в ОАЕ спеціальний посланець «фюрера» РФ Кирило Дмитрієв зробив зухвалу заяву про «шлях до миру» в Україні. Він повторив наратив Кремля, що вихід України з Донбасу — ключ до досягнення мирної угоди.

