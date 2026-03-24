Рубіо їде на саміт G7 до Франції: про що говоритимуть дипломати

Цього тижня державний секретар США Марко Рубіо вирушить до Франції на саміт очільників МЗС країн «Великої сімки» (G7). Головними темами обговорення стануть війна Росії проти України, загострення на Близькому Сході та глобальні загрози міжнародному миру.

Про це повідомила пресслужба Держдепу США.

Порядок денний саміту G7

Зустріч дипломатів відбудеться у п’ятницю, 27 березня, у французькому місті Серне-ла-Віль. Як зазначають в американському зовнішньополітичному відомстві, Рубіо планує зустрітися з міністрами закордонних справ країн-партнерів для просування ключових інтересів США.

Під час переговорів сторони планують детально обговорити спільні виклики у сфері безпеки та пошук нових ефективних можливостей для співпраці.

«У центрі уваги будуть російсько-українська війна, ситуація на Близькому Сході, а також загрози миру та стабільності в усьому світі», — йдеться в заяві Держдепу.

Переговори у Флориді та гарантії безпеки

Візит Марка Рубіо до Європи відбувається на тлі активізації посередницьких зусиль для досягнення мирної угоди. Днями у Флориді відбулися дводенні консультації американської та української делегацій.

Спецпосланець США Стів Віткофф назвав перемовини конструктивними і зазначив, що сторони зосередилися на визначенні міцної системи безпеки для України. До складу американської делегації увійшли Стів Віткофф, Джаред Кушнер та Джош Грюнбаум, а Україну представляли Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія та Сергій Кислиця.

Президент Володимир Зеленський вже заслухав звіт команди переговірників щодо результатів цих зустрічей. Він наголосив, що саме надійні гарантії безпеки мають стати міцним фундаментом для закінчення бойових дій.

Глава держави також підкреслив, що сучасна геополітична ситуація значно ускладнилася через війну проти Ірану, адже Росія активно підтримує іранський режим розвідувальними даними. За словами Зеленського, зупинити цю загрозу постійної війни в різних куточках планети можна лише спільними зусиллями Америки, Європи та інших світових гравців.