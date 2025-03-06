Рубіо з'явився в ефірі Fox News з хрестом на чолі: в чому річ (фото)

На думку аналітика, це свідчення того, що у США церква інтегрована в державу та виконує функцію мобілізації підтримки.

Держсекретар США Марко Рубіо з'явився в ефірі телеканалу Fox News із хрестом на чолі. Це слід із попелу – частина релігійного обряду, який посадовець пройшов у межах святкування Попільної середи.

Про це інформують американські медіа, а також прокоментували військовий аналітик, колишній радник міністра оборони України Олексій Копитько і політичний аналітик Ігар Тишкевич.

За віросповіданням Рубіо є католиком. Він пройшов релігійний обряд у межах святкування Попільної середи, яка знаменує початок Великого посту у католиків та деяких протестантських конфесіях. Це важливе християнське свято, яке символізує покаяння та духовне очищення. Цього дня священники наносять вірянам хрест із попелу на чоло, нагадуючи про тлінність життя та закликаючи до смирення перед Богом.

Появу Рубіо у телеефірі з хрестом на чолі прокоментував Копитько.

Також читайте Маск зробив скандальну заяву про вихід США із НАТО

"Багато кого вразила поява держсекретаря США Марка Рубіо, який є практикуючим католиком, з хрестом на лобі в ефірі одного з телеканалів. Даремно. Друга картинка – це настановне засідання кабінету Трампа. Елементом якого стала молитва із вдячністю за президента Трампа. Тобто, церква та релігія не тільки не відокремлені від держави – вони інтегровані та виконують функцію мобілізації підтримки у більш прямолінійній ніж у нас формі", – висловив думку аналітик.

Він охарактеризував ці події як релігійну війну зі своїми "скрєпами" та корекцією на реалії 21 століття, адже на тому ж засіданні кабінету був присутній мільярдер Ілон Маск у бейсболці.

Допис Олексія Копитька про появу Марко Рубіо з хрестом на чолі та молитву за Дональда Трампа / Скриншот

Водночас Тишкевич пояснив, які сигнали Рубіо прагнув донести до своєї аудиторії.

"Рубіо доніс до своєї аудиторії два сигнали: а) він віруючий та практикуючий віруючий (був на службі до ефіру); б) він не боїться демонструвати свою віру і готовий боротися за неї. А тепер дивимося, на кого спирається команда Трампа, – християнський консервативний виборець. І пізніші рішення команди щодо "боротьби з лівацтвом" якраз укладаються в таке світосприйняття", – пояснив аналітик.

Він також вказав на важливість того, аби треба вивчити ціннісні засади нової команди Трампа та грати на них. Адже прості розмови "ми за демократію, інклюзивність та різноманітність" погано заходитимуть і виходитимуть боком.

До слова, скидається на те, що з Трампа намагаються створити культ особи. Так, член Палати представників від Республіканської партії Брендон Гілл хоче "увічнити пам’ять" президента США і розмістити його портрет на 100-доларовій купюрі.