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Рубіо заявив про "новий підхід" Кремля до війни: Лавров відповів загадкою
Після зустрічі з Лавровим Рубіо заявив, що Москва запропонувала “новий підхід” до завершення війни, але не уточнив, у чому саме він полягає.
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що нібито Кремль запропонував “новий підхід” до врегулювання війни в Україні. Втім, у Москві це спростовують.
Про це заявив міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров.
Зауважимо, Рубіо зробив свою заяву після зустрічі з Лавровим у Малайзії. З його слів, РФ нібито представила “новий і відмінний підхід” до врегулювання війни в Україні. Втім, детальної інформації щодо змісту цієї пропозиції держсекретар не надав.
Тим часом сам Лавров не став коментувати заяви Рубіо. Російський міністр закордонних справ наголосив, мовляв, на зустрічі з американським посадовцем підтвердив колишню позицію Москви щодо України.
“Хочу відповісти словами Дональда Трампа: “Так я вам і скажу. Чекайте на великі сюрпризи”. Є речі, які не коментуються. Так, ми обговорювали Україну”,- висловився він.
Нагадаємо, напередодні Марко Рубіо провів переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим під час саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії. Після переговорів, що тримали менше години, держсекретар зробив заяви щодо запровадження санкцій проти Росії та можливості мирного врегулювання в Україні. За його словами, він обговорив з Лавровим «деякі ідеї» щодо того, якою може бути «дорожня карта» закінчення війни в Україні.
Тим часом в російському МЗС заявили, що «відбувся предметний і відвертий обмін думками щодо врегулювання навколо України, обстановки навколо Ірану та Сирії, а також інших міжнародних проблем».