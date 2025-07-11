Рубіо заявив про "новий підхід" Кремля до війни: Лавров відповів загадкою

Сергій Лавров. / © Associated Press

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що нібито Кремль запропонував “новий підхід” до врегулювання війни в Україні. Втім, у Москві це спростовують.

Про це заявив міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров.

Зауважимо, Рубіо зробив свою заяву після зустрічі з Лавровим у Малайзії. З його слів, РФ нібито представила “новий і відмінний підхід” до врегулювання війни в Україні. Втім, детальної інформації щодо змісту цієї пропозиції держсекретар не надав.

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Тим часом сам Лавров не став коментувати заяви Рубіо. Російський міністр закордонних справ наголосив, мовляв, на зустрічі з американським посадовцем підтвердив колишню позицію Москви щодо України.

“Хочу відповісти словами Дональда Трампа: “Так я вам і скажу. Чекайте на великі сюрпризи”. Є речі, які не коментуються. Так, ми обговорювали Україну”,- висловився він.

Нагадаємо, напередодні Марко Рубіо провів переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим під час саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії. Після переговорів, що тримали менше години, держсекретар зробив заяви щодо запровадження санкцій проти Росії та можливості мирного врегулювання в Україні. За його словами, він обговорив з Лавровим «деякі ідеї» щодо того, якою може бути «дорожня карта» закінчення війни в Україні.

Тим часом в російському МЗС заявили, що «відбувся предметний і відвертий обмін думками щодо врегулювання навколо України, обстановки навколо Ірану та Сирії, а також інших міжнародних проблем».

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Дата публікації 10:36, 09.07.25 Кількість переглядів 34 Трамп створив проблему зі зброєю для України, а потім сам її вирішив - Несвітайлов