Марко Рубіо. / © Associated Press

У припиненні майже чотирирічної війни в Україні та досягненні мирної угоди між Києвом та Москвою є «прогрес».

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в ефірі Fox News.

«Ми намагаємося з’ясувати, чи можливо завершити війну таким чином, щоб захистити майбутнє України та щоб обидві сторони могли погодитися. Я думаю, що ми досягли певного прогресу, але ми ще не досягнули мети», — сказав Рубіо.

Втім, держсекретар ухилився від відповіді на запитання про те, якою близькою є перспектива миру.

Коли його запитали, наскільки він впевнений у перспективі миру, Рубіо та поклав відповідальність на Путіна. З його слів, у випадку РФ рішення лише за «фюрером» Путіним.

«Важко сказати про рівень впевненості в цьому, тому що в кінцевому рахунку рішення в випадку Росії має ухвалювати виключно Путін. Не його радники, а Путін. Тільки Путін може покласти край цій війні на боці Росії», — заявив американський дипломат.

Рубіо назвав російське вторгнення до України «найбільш нелогічною війною». З його слів, «ніхто насправді не виграє цю війну», оскільки російська сторона втрачає близько 7000 солдатів щотижня в битві за «близько 30-50 кілометрів території на 20% Донецької області, що залишилися».

Нагадаємо, після переговорів США і РФ у Москві помічний диктатора Юрій Ушаков заявив, що компромісного варіанту плану щодо України поки немає. За його словами, Росія отримала низку напрацювань від американської сторони, однак розглядає їх як неоднорідні.