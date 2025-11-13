Рубіо заявив, що США майже вичерпали можливості для нових санкцій проти Росії

Марко Рубіо / © Associated Press

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон фактично досяг межі у запровадженні нових санкцій проти Росії.

Про це Рубіо повідомив під час спілкування з журналістами після зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Канаді.

За його словами, нині вже накладено обмеження на ключові російські енергетичні компанії, а подальші заходи полягатимуть у забезпеченні суворішого виконання чинних санкційних режимів.

Відповідаючи на запитання щодо перспектив посилення економічного тиску на Москву, він зазначив:

«Фактично, майже не залишилося нічого, що ми могли б піддати санкціям».

Рубіо додав: «Ми вдарили по їхніх найбільших нафтових компаніях — саме цього всі й вимагали».

Окремо держсекретар зупинився на проблемі так званого «тіньового флоту», який Росія активно використовує для обходу обмежень у нафтовому секторі. Він наголосив, що боротьба з цими суднами — це передусім «механізм забезпечення виконання санкцій», а не підстава для нових заходів. На його думку, країни Європи мають долучатися активніше, оскільки значна частина таких танкерів проходить поблизу їхніх територій.

На запитання, чи Москва насправді прагне миру, Рубіо відповів, що судити можна лише з практичних кроків. За його словами, Росія «чітко заявила, чого вони хочуть — вони хочуть решту Донеччини, і такі вимоги неприпустимі для української сторони».

Держсекретар також прокоментував масовані ракетні удари по території України, назвавши їх спробою зруйнувати енергосистему та деморалізувати населення.

У контексті підтримки України Рубіо підтвердив, що США ведуть постійні консультації з українською владою щодо стабілізації енергетичної мережі. Він зауважив, що українська енергосистема «з кожним роком деградує» під тиском російських атак.

За його словами, Вашингтон розглядає можливість надання як спеціального обладнання, так і додаткових оборонних засобів для захисту енергетичних об’єктів. Водночас залишається серйозною проблема ризику повторного знищення обладнання відразу після його встановлення.

«Якщо це обладнання буде знищене через тиждень після його встановлення, це залишається проблемою. І так було впродовж останніх двох-трьох років», — резюмував Рубіо.

