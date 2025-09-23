Рубіо закликав Київ погодитися на умови Путіна

Марко Рубіо / © Associated Press

Реклама

Київ має погодитися на домовленості щодо врегулювання війни.

Заявив державний секретар США Марко Рубіо під час виступу в ООН.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль прагне включити решту Донеччини — фактично весь схід Донбасу — у плани щодо припинення вогню. Проте український лідер підкреслив, що Київ відкине таку пропозицію, адже це позбавить країну оборонних рубежів і відкриє Москві шлях для подальших наступальних дій.

Реклама

Наразі Росія окупувала близько 19% території України, зокрема Крим та частину Донбасу, захоплені ще до повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Президент США Дональд Трамп висловив сподівання допомогти Україні повернути “першочергові території”, проте точна позиція президента Путіна залишається невідомою.

Варто зазначити, що Зеленський неодноразово пропонував провести переговори щодо завершення війни на найвищому рівні — особисто з президентом РФ Володимиром Путіним. Проте Кремль постійно уникає цього формату, зокрема пропонуючи зустріч у Москві, розуміючи, що Зеленський туди не поїде.

До слова, напередодні Дональд Трамп заявив, що відносини між Путіним і Зеленським “жахливі” і назвав це однією з головних перешкод для завершення війни в Україні. Американський лідер також не виключив, що через існуючу неприязнь йому, можливо, доведеться перебувати між президентами РФ та України під час потенційної зустрічі.