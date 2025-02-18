Рубіо заявив, що США і Росія погодили 4 принципи на переговорах щодо України

Посадовець заявив про плани призначити команду високого рівня, щоб допомогти вести переговори та працювати над припиненням війни в Україні.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати та Росія погодили чотири принципи за підсумками чотиригодинних переговорів у Саудівській Аравії 18 лютого.

Про це повідомляє CNN.

Так, Рубіо сказав, що США та РФ домовились відновити функціональність своїх відповідних місій у Вашингтоні та Москві.

"Щоб ми могли продовжувати рухатися цим шляхом, нам потрібні дипломатичні установи, які працюють і функціонують нормально", – сказав посадовець.

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"Ми збираємося призначити команду високого рівня з нашого боку, щоб допомогти вести переговори та працювати над припиненням конфлікту в Україні таким чином, який буде стійким і прийнятним для всіх залучених сторін. Почати обговорювати, думати про геополітичну та економічну співпрацю, яка може виникнути в результаті припинення конфлікту в Україні", – заявив держсекретар.

Він повідомив, що п’ятеро присутніх на переговорах у Саудівській Аравії американських представників збираються продовжувати брати участь у цьому процесі, щоб переконатися, що він просувається продуктивно. Йдеться про самого Рубіо, радника з національної безпеки Майка Волца, спецпосланця Стіва Віткоффа, міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова і помічник президента РФ Юрія Ушакова.

Своєю чергою Лавров назвав переговори з представниками США "корисними".

До слова, раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував переговори США та Росії у Саудівській Аравії, заявивши, що Київ не визнаватиме будь-які домовленості про себе без своєї участі.