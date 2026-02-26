У США здивували поясненням, чому Україна «змогла витримати» війну

Марко Рубіо і Дональд Трамп. / © Associated Press

США продовжують наполягати на тому, що війна в Україні «не має військового вирішення» і буде врегульована шляхом переговорів. Водночас Вашингтон продовжує допомагати Києву і посилювати тиск на Москву.

Про це заявив американський держсекретар Марко Рубіо, повідомило «Радіо Свобода».

«Ця війна буде врегульована шляхом переговорів. Зараз ми єдина країна у світі, яка може бути каталізатором переговорів. Якщо ми втратимо цю роль, ніхто інший не зможе цього зробити», — наголосив американський посадовець.

З його слів, ключова причиною, чому «Україна змогла витримати цю війну», — це те, що «Штати постачали та продавали їй зброю, надавали їм розвідувальну допомогу», а також «запровадили санкції проти Росії».

«У нас є багато людей, які вклали в це (переговори — Ред.) багато енергії. Думаю, що ми досягли прогресу у звуженні кола питань, але я думаю, що деякі питання все ще залишаються дуже, дуже складними, на жаль», — висловився держсекретар.

Рубіо також акцентував на тому, що Білий дім «продовжує посилювати тиск на Москву». Як приклад, назвав додаткові санкції проти нафтової компанії «Роснєфть», які було запроваджено наприкінці 2025-го.

«Адміністрація продовжує продавати зброю Україні. Ми не продаємо зброю Росії, не запроваджуємо санкції проти України. Президент цінує той факт, що він єдиний світовий лідер, який має хоч якийсь шанс у світі зібрати ці дві сторони за столом переговорів. Ми єдина країна або єдина організація на планеті, яка змогла досягти того, щоб російські та українські переговорники сиділи за столом і розмовляли один із одним», — наголосив Рубіо.

Як повідомлялося, днями США запровадили нові санкції проти РФ. Американське Міністерство фінансів розширило санкційний список, додавши до нього чотирьох осіб та три компанії, яких пов’язують із кіберзлочинною діяльністю.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо закінчення війни. З його слів, Вашингтон наполегливо працює над тим, щоб «закінчити дев’яту війну, вбивства та різанину між Росією та Україною».